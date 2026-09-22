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Царьград

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Социальный фонд: пенсии в России выросли в августе 2026 года

Социальный фонд: пенсии в России выросли в августе 2026 года

Средняя пенсия для работающих и неработающих русских в августе 2026 года превысила 25,4 тысячи рублей, увеличившись на две тысячи рублей за год, сообщает Социальный фонд России.

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