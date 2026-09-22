Социальный фонд: пенсии в России выросли в августе 2026 года

Средняя пенсия для работающих и неработающих русских в августе 2026 года превысила 25,4 тысячи рублей, увеличившись на две тысячи рублей за год, сообщает Социальный фонд России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L Фигуристка Медвед...
- Почему Зеленский ...
- В Екатеринбурге д...
Загрузка комментариев…