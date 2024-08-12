❗️⚡️Координировать действия группировки войск "Север" с силовыми ведомствами и властями в Курской области будет генерал-полковник Алексей Дюмин, ранее занимавший пост губернатора Тульской области.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Координировать действия группировки войск "Север" с силовыми ведомствами и властями в Курской области будет генерал-полковник Алексей Дюмин, ранее занимавший пост губернатора Тульской области.