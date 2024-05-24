В Ульяновске стартовал первый федеральный специализированный форум "Российская творческая неделя – музыка", который собрал более 100 экспертов, представителей креативных индустрий, федеральных и региональных органов власти, институтов развития, фондов и исследовательских компаний.
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