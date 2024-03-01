Lidovky: Зеленский серьезно манипулирует цифрами потерь ВСУ

© AP Photo / Andrii Marienko Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Впервые президент Зеленский сообщил о масштабах потерь ВСУ, которые власти скрывали с самого начала вооруженного конфликта, пишет Lidovky.