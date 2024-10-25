Бельгия ввела обязательную вакцинацию от блютанга

Вакцинировать крупный рогатый скот и овец против блютанга серотипов 3 и 8, а также против эпизоотической геморрагической болезни (ЭГБ) будут обязаны с 2025 года животноводы в Бельгии, 24 октября сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.