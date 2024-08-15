С 1 сентября в Москве вырастут штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам, заявил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, 15 августа сообщает РИА Новости.
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