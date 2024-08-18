Evrensel: Запад перестал критиковать Вучича из-за нужды в сербском литии

"Белое золото" Сербии: запасы лития © POOL Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Европейские политики и СМИ резко изменили свое мнение об Александре Вучиче, подмечает автор статьи для Evrensel.