Evrensel: Запад перестал критиковать Вучича из-за нужды в сербском литии

"Белое золото" Сербии: запасы лития © POOL Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Европейские политики и СМИ резко изменили свое мнение об Александре Вучиче, подмечает автор статьи для Evrensel.
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