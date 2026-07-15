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Новости для Фанов

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Когда кино становится жизнью: пять отечественных картин, которые снимались десятилетиями

Когда кино становится жизнью: пять отечественных картин, которые снимались десятилетиями

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько на самом деле времени может занять создание одного-единственного фильма? Я не говорю сейчас о стандартном производственном цикле, где все расписано по месяцам: предпродакшн, съемки, постпродакшн.

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