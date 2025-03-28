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Армения годик попримеряет кружевные трусы, а там, глядишь, и Пашиняна задвинут

Армения годик попримеряет кружевные трусы, а там, глядишь, и Пашиняна задвинут

Зачем союзник России решил пойти по тупиковому пути Грузии и Украины Дмитрий Родионов Фото: Armenian Prime Minister’S Offi/Xinhua/Global Look Press Материал комментируют: Андрей Дмитриев Михаил Нейжмаков 25 марта парламент Армении рассмотрел и принял во втором и окончательном чтении законопроект о начале процесса интеграции страны в Европейский Союз.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Не понимаю... Армян что, устраивает Пашинян ? ПОЧЕМУ АРМЯНЕ ЕГО ТЕРПЯТ?!!
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8 час.
Eduard
Потому что дизнь ничему не учит.Они как все преступники,все они думают,что их не поймают,а потом сидят в камере 10 лет!
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7 час.
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