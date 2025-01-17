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Царьград

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Хабаровчанка пыталась помочь ВСУ: Женщину поймали на сборе данных для вражеской разведки

Хабаровчанка пыталась помочь ВСУ: Женщину поймали на сборе данных для вражеской разведки

Жительница Хабаровска оказалась под стражей за сбор сведений для разведки Украины.В Хабаровске задержали местную жительницу, которая собирала данные для украинской разведки.

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Комментарии
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Амара Карпова
Сколько же таких конченных дур🤮💩выдворить в родную нищую грязную 404!!!
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19 час.

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