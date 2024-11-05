С целью развития спортивного ориентирования в Республики Беларусь в период с 26.10.2024 по 27.10.2024 года в городе Могилев проходили соревнования по спортивному ориентированию открытый Кубок Могилева - 2024.
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