В Москве сообщили об отсутствии происшествий на выборах президента РФ

В Москве нет никаких происшествий на выборах президента РФ, всё работает штатно. Об этом 15 марта сообщил журналистам замруководителя Общественного штаба по наблюдению за соответствующим процессом в столице Александр Асафов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии