Происшествия
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Происшествия

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В Иркутской области задержаны лидеры и участники организованной группы, обвиняемые в преступлениях против общественной нравственности

В Иркутской области задержаны лидеры и участники организованной группы, обвиняемые в преступлениях против общественной нравственности

Следственными органами СК России по Иркутской области 11 местных жителей обвиняются в зависимости от роли и степени участия каждого в организации и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних (ч.

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