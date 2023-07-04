В результате обстрела Макеевки пострадали 25 человек, в том числе дети. Один человек погиб

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщили, что в ночь на среду, 5 июля, в результате обстрела украинскими неонацистами Макеевки пострадали не менее 25 человек, в том числе двое детей.