Марочко: ВС РФ вклинились в оборону ВСУ на один километр у Нового в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие после укрепления позиций в районе Ивановки и перегруппировки в течение последних нескольких дней примерно на один километр продвинулись вглубь обороны ВСУ у населённого пункта Новое в ДНР.