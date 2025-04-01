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Аргументы и Факты

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Марочко: ВС РФ вклинились в оборону ВСУ на один километр у Нового в ДНР

Марочко: ВС РФ вклинились в оборону ВСУ на один километр у Нового в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие после укрепления позиций в районе Ивановки и перегруппировки в течение последних нескольких дней примерно на один километр продвинулись вглубь обороны ВСУ у населённого пункта Новое в ДНР.

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