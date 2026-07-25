Fidelity присоединяется к призывам к Сенату принять закон CLARITY

В пятницу компания Fidelity призвала Сенат США принять закон CLARITY, заявив, что четкие правила регулирования цифровых активов необходимы для укрепления доверия инвесторов, обеспечения определенности для участников рынка и усиления лидерства США на мировых криптовалютных рынках.