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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин забил «Торонто», прервав серию из 5 игр без голов. У него 18 бросков в створ в 2 последних матчах

Панарин забил «Торонто», прервав серию из 5 игр без голов. У него 18 бросков в створ в 2 последних матчах

Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (5:2).  Россиянин набрал очки в 5-м матче подряд (1+5 на отрезке).

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