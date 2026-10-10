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Ошибки молодости: три британки жалеют о том, что сделали тату на лице по пьяни и по глупости

Ошибки молодости: три британки жалеют о том, что сделали тату на лице по пьяни и по глупости

Татуировки на лице делают только самые отчаянные. Тем не менее такие смельчаки есть и среди знаменитостей: Джастин Бибер, Крис Браун, Пресли Гербер.

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