Политолог Батурин заявил, что крах режима Владимира Зеленского угрожает и странам Европы.Остановка боевых действий на Украине обернется не миром, а политическим крахом для тех, кто сегодня держит власть в Киеве.
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Пущай выкрадут нарика ..У них это получается же))