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Царьград

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Крах режима Зеленского запустит цепную реакцию в Европе – политолог Батурин

Крах режима Зеленского запустит цепную реакцию в Европе – политолог Батурин

Политолог Батурин заявил, что крах режима Владимира Зеленского угрожает и странам Европы.Остановка боевых действий на Украине обернется не миром, а политическим крахом для тех, кто сегодня держит власть в Киеве.

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