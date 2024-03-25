«Это приговор всей миграционной политике последних десятилетий!». Политолог Николай Севостьянов назвал нынешнюю миграционную политику угрозой существованию государства.
А Вы, наверное, думали, что можно как-то по-другому?
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Валерий Дюков
гнать всех кто приобрёл гражданство после развала СССР, ото уже не работяги это простовоспитанники ваххабитов......
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54 мин.
Vitaly Mishin
слабо верится,что c миграцией в нашей стране в ближайшее время всё закончится нашим толстосумам эти мигранты самая дешёвая раб сила и они от такой раб силы никогда не откажутся,а то что эти мигранты вытворяют на наших улицах это им до одного места.
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46 мин.
Samarium
Есть пример миграции в гейропе и последствия этого...Но, видимо для нас не в коня корм.... и их пример для нас совсем НЕ наука....Деньги ведь превыше всего и даже превыше безопасности государства и его граждан, так что ли ???
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41 мин.
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