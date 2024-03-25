А Вы, наверное, думали, что можно как-то по-другому?

Валерий Дюков гнать всех кто приобрёл гражданство после развала СССР, ото уже не работяги это простовоспитанники ваххабитов......

Vitaly Mishin слабо верится,что c миграцией в нашей стране в ближайшее время всё закончится нашим толстосумам эти мигранты самая дешёвая раб сила и они от такой раб силы никогда не откажутся,а то что эти мигранты вытворяют на наших улицах это им до одного места.