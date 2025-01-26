Бедняга Трамп. Последний Герой Америки. Реквием в прозе

Астон Мартин

12 умножить на сто , равно 1200 в рублях , в час , за смену умножить на восемь - 9600 рубл за смену - это Минимальная !!! ( средняя гораздо выше ) зарплата там ...остальное многословие ...а теперь вопрос - зачем надо было менять строй на капиталистический у нас , что бы что ???🤔