Заноза
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Заноза

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Бедняга Трамп. Последний Герой Америки. Реквием в прозе

Бедняга Трамп. Последний Герой Америки. Реквием в прозе

  Упоротые в голову Неоконы во главе с полоумным Стариком Джо разогнали разваливающуюся государственную колымагу США до точки невозврата.

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Комментарии
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ШКИПЕР
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19 час.
Астон Мартин
12 умножить на сто , равно 1200 в рублях , в час , за смену умножить на восемь - 9600 рубл за смену - это Минимальная !!! ( средняя гораздо выше ) зарплата там ...остальное многословие ...а теперь вопрос - зачем надо было менять строй на капиталистический у нас , что бы что ???🤔
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18 час.
Семен Демин
Юморно!  Но я не слышал от Путина о таких предварительных условиях для начала переговоров.
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16 час.

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