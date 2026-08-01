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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Максимов: «В физическом плане у нас достаточно сильный чемпионат. Но в скорости игры мы здорово отстаем»

Регбист « Локомотива » Никита Максимов оценил уровень чемпионата России. – На твой взгляд, что может привлечь в регби больше, чем в других видах спорта? Если сравнить с футболом, хоккеем, баскетболом.

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