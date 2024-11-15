Депутат Григорьев обратился в Госдуму с предложением построить новое отделение гинекологии

Депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев направил обращение в комитет Госудумы по охране здоровья с предложением построить новое гинекологическое отделение на территории родильного дома в Чите.
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