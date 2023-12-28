В Комздраве рассказали, как будут работать поликлиники Петербурга на новогодних праздниках

Жители и гости города также смогут обратиться в круглосуточные травмпункты в любом районе. В период новогодних праздников поликлиники Петербурга будут работать усиленным дежурным составом, включая посещения на дому и взятие проб на COVID-19.
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