Впервые в январе Петербург поливают из шлангов. Фото

Впервые улицы Санкт-Петербурга в январе были тщательно вымыты с использованием шлангов. Благодаря аномально теплой зиме, коммунальные службы получили уникальную возможность провести генеральную уборку одной из главных улиц города.
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