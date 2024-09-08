Боевой генерал рассказал о замысле ВСУ в Курской области: На что был рассчитан бросок изначально?

ВСУ атакой на Курскую область хотели замедлить продвижение ВС России в зоне СВО. Но не получилось. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.