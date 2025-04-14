Полипропилен: локализация палаточной ткани

Компания «Балтполипро» (Калининградская область) запустила производство полного цикла нитей и тканей из полипропилена, в том числе ткани «тарпаулин», спрос на которую в России до сих пор покрывался за счет импорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии