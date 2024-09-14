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Квартира, дом, дача

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13 фотографий фруктов и овощей до и после того, как люди их одомашнили

13 фотографий фруктов и овощей до и после того, как люди их одомашнили

Когда мы видим яркие, сочные фрукты и овощи на полках магазинов, трудно представить, что их предки выглядели совсем иначе.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Перестанут люди вмешиваться ... = все вернется в исходное(изначальное) состояние !   Относится и к флоре и к фауне !                 Все домашние животные тоже , вернутся в исходный вид , или вымрут !
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9 час.
игорь petroff
не факт.
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9 час.
ВБ
Виталий Бакунович
Все написанное &quot;автором&quot; - по большей части наивно...
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4 час.

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