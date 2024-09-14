Когда мы видим яркие, сочные фрукты и овощи на полках магазинов, трудно представить, что их предки выглядели совсем иначе.
13 фотографий фруктов и овощей до и после того, как люди их одомашнили
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Перестанут люди вмешиваться ... = все вернется в исходное(изначальное) состояние ! Относится и к флоре и к фауне ! Все домашние животные тоже , вернутся в исходный вид , или вымрут !
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9 час.
игорь petroff
не факт.
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9 час.
ВБ
Виталий Бакунович
Все написанное "автором" - по большей части наивно...
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4 час.
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