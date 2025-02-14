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Захарова с иронией прокомментировала неадекватное поведение Зеленского в Мюнхене

Захарова с иронией прокомментировала неадекватное поведение Зеленского в Мюнхене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной мимики главы киевского режима Владимира Зеленского перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
У  Гитлера  в  1945г  тоже  тряслись  руки  на  видео.
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