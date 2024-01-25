Песков назвал «чудовищным актом» устроенное ВСУ крушение Ил-76

Крушение в Белгородской области перевозившего пленных украинских военнослужащих самолета Ил-76, который был сбит ВСУ, является «чудовищным актом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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