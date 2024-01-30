Под Тамбовом чиновников будут судить после нападения трех собак на ребенка

В Инжавинском районе Тамбовской области прокуратура провела проверку после нападения бездомных собак на ребенка и направила в следственные органы решение о возбуждении уголовного дела по статье "халатность" в отношении местных чиновников.
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