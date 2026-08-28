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Воронежские новости

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Трое воронежцев получили до 9,5 года колонии за разбойное нападение и избиение

Трое воронежцев получили до 9,5 года колонии за разбойное нападение и избиение

В апреле 2024 года мужчин незаконно проникли в квартиру на улице Фёдора Тютчева в Воронеже. Там они избили хозяина и, угрожая насилием, заставили отдать им 183 тысячи рублей.

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