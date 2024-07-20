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Закон, порядок, государство

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В Забайкальском крае стартовали краткосрочные сборы по подготовке операторов БпЛА для юнармейцев

В Забайкальском крае стартовали краткосрочные сборы по подготовке операторов БпЛА для юнармейцев

Помимо этого, юнармейцы примут участие в военно-прикладных занятиях по огневой, тактической и инженерной подготовке, в тактических играх и в лазертаге.

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