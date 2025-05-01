В России охранникам дадут право стрелять при одном условии

Сотрудники ведомственной охраны и транспортной безопасности получат право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, однако при одном условии — если это необходимо для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов.
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