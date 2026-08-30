У пользователей Starlink могут появиться помехи: SpaceX требует запретить спутник Viasat

Viasat не смогла достичь соглашения о координации со SpaceX Компания SpaceX обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) с просьбой заблокировать спутник Viasat из-за риска помех для Starlink.
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