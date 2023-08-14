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СКА и «Витязь» поздравили Александра Медведева с днем рождения: «Крепкого здоровья, успехов на ниве спорта»

Сегодня первому президенту КХЛ, председателю совета директоров СКА и председателю правления «Зенита» исполнилось 67 лет.

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