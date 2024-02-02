Экс-сотрудника ЦРУ приговорили 40 годам тюрьмы за передачу секретных данных WikiLeaks

Бывший программист ЦРУ Джошуа Шульте приговорен к 40 годам тюремного заключения. Суд признал его виновным в крупнейшей в истории ЦРУ краже секретной информации и последующей передаче ее проекту WikiLeaks.
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