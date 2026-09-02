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Майоров об иске ФХР в CAS: «ИИХФ не нужна Россия, потому что она всегда будет претендовать на золото. Надо бороться, но при Тардифе мы начисто потеряли там влияние»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался об иске ФХР в CAS.  Ранее Федерация хоккея России обратилась в Спортивный арбитражный суд из-за недопуска сборных к международным турнирам под эгидой Международной федерации хоккея.

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