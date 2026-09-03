В Севастополе почтили память детей, погибших от рук террористов

Сегодня вся страна вспоминает тех, кто стал жертвами терроризма. Именно в этот день в школе Беслана из рук боевиков освободили заложников, которых удерживали в заминированном спортзале несколько дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым