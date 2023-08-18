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Андрей Мозалев: «В этом сезоне решили реализовать давнюю задумку – показать одну сюжетную линию для двух программ, историю с продолжением и окончанием»

– Кто помогал ставить программы на следующий сезон? – Ставили программы наши хореографы Денис Лунин и Игорь Кощеев.

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