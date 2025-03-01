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Маск: пришло время выяснить, что произошло с отправленными Украине миллиардами

Маск: пришло время выяснить, что произошло с отправленными Украине миллиардами

Американский предприниматель и руководитель Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X заявил, что пришло время выяснить судьбу отправленных на Украину миллиардов долларов.

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