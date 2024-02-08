На Украине законопроект о мобилизации сравнили с крепостным правом

Принятый Верховной Радой в первом чтении правительственный законопроект об усилении мобилизации фактические возвращает крепостное право, заявил депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу.
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