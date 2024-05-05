Как получить сертификат профессиональной компетенции водителя или транспортного менеджера

Для того чтобы осуществлять деятельность водителя, прошедшего подготовку по автомобильным перевозкам грузов и людей, менеджера автомобильного транспорта или специалиста автомобильного транспорта, необходимо получить сертификат профессиональной компетенции.
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