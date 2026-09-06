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Ракетные сопла станут дешевле? Новый метод сокращает производство углерод-углеродных композитов с месяцев до дней

Ракетные сопла станут дешевле? Новый метод сокращает производство углерод-углеродных композитов с месяцев до дней

Это тот же композит, что защищает зонд Parker Solar Probe от жара Солнца Инженеры Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса разработали технологию FAST CAR2, которая радикально ускоряет производство углерод-углеродных композитов.

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