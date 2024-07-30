В сезон сочинские таксисты подняли цены на 30%

Стоимость такси выросла по сравнению с летом 2024 годом.Представитель Общественного Совета по развитию такси в Сочи и Краснодарском крае в целом Антон Цыбульников сообщил, что в городе-курорте подорожало такси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии