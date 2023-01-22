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Холодную или горячую: какую воду стоит пить натощак для максимальной пользы организму

Холодную или горячую: какую воду стоит пить натощак для максимальной пользы организму

Казалось бы, что тут такого, выпить стакан воды утром, натощак? Но если сделать это ежедневной привычкой, можно существенно улучшить здоровье, устранить определенные проблемы пищеварения, почувствовать себя лучше буквально через пару недель.

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