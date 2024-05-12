Суд в Петербурге приступил к избранию меры пресечения водителю Курбонову

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя Рахматшоха Курбонова, автобус под управлением которого упал в реку Мойку.
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