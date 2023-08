Подписчики PlayStation Plus получают бесплатный доступ к 13 играм серии Assassin's CreedЕсли вы являетесь поклонником Assassin’s Creed или хотите познакомиться с серией игр от Ubisoft, то вам, возможно, стоит стать владельцем подписки PlayStation Plus Extra или PlayStation Plus Premium.