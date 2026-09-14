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Барнаульский парк "Юбилейный" очистили от мусора

Барнаульский парк "Юбилейный" очистили от мусора

В парке "Юбилейный" в Барнауле прошла экологическая акция "Чистый четверг". В центре внимания оказалась зона у пруда, где накопилось много мусора, сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

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