Осужденные слепили из снега Зайца и Волка, Чебурашку с Геной, попугая Кешу и домовенка Кузю

Осужденные женщины из тагильской ИК-6 слепили из снега любимых персонажей советских мультфильмов. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области, женщины использовали всевозможные краски, природные материалы для украшения и очень старались.
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